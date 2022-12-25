Москва, 25 декабря, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Трехкратное преимущество сил НАТО над российскими силами отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Сегодня понятно, что если посчитать все ресурсы и силы, то у НАТО будет кратное преимущество — более чем трёхкратное. В ядерном оружии у нас получше ситуация, конечно. Но при таком соотношении в современных войнах победить невозможно», — констатировал Гурулёв в телеграм-канале.

«Западные страны если не в состоянии произвести оружие, но американцы все равно оборонку раскрутят, будут привозить, у корейцев закупать. Южная Корея Польше поставила танки, но они по цыганской потребности выбрали подешевле и попроще», — добавил парламентарий.

При этом промышленность России набирает обороты, указал Гурулёв.

«Мы понимаем, что наша промышленность набирает обороты, линия фронта стабилизирована, всему мир показываем устойчивость государства, экономики. Мобилизованным поставляется оружие, есть проблемы, но есть тенденция к тому, что наступательные группировки с ограниченным целями мы в состоянии создавать, применять их», — рассуждает он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, большинство опрошенных жителей Германии не поддерживают требования о военной помощи Киева в виде танков немецкого производства, следует из результатов проведенного по заказу DPA опроса аналитической компании YouGov.