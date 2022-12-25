Москва, 25 декабря, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Туфтой назвал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») прогнозы по дате и месту наступления в ходе специальной военной операции.

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Все эти прогнозы, которые есть, это туфта. Дату и место наступления будут знать два человека — верховный главнокомандующий и командующий объединенной группой войск. В окопе информацию узнать только за час до начала наступления», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Основной талант полководца — нанести удар там, где его не ждут, указал парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что за последние сутки количество обстрелов с украинской стороны увеличилось втрое, но они никуда не попали.

«Не потому что украинцы ошибаются, это заслуга наших войск. Я не хочу раскрывать все детали, но, разговаривал сегодня с ребятами нашими, которые этого добивались, они крайне довольны результатом на сегодня», — отметил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конфликт на территории Украины может затянуться надолго, но закончится переговорами между Москвой и Киевом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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