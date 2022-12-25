Париж, 25 декабря, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Жители Франции активно распродают полученные на Рождество подарки, сообщает 25 декабря газета Le Parisien.

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Издание приводит данные представителя сайта с наиболее популярной в стране интернет-площадки с объявлениями от граждан. Так, к 17:00 количество предложений по продаже подарков превысило 650 тысяч, что больше прошлогоднего показателя на 8,3%.

По словам некоторых французов, средства, полученные от продажи рождественских подарков, позволят им оплатить непредвиденные расходы.

В свою очередь другая часть жителей страны пользуются этим моментом, как более выгодным. Быстрее всего раскупают видеоигры, смартфоны и книги.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, количество французов, которые не дарят рождественские подарки своим близким, значительно выросло: 18% против 10% в 2021 году. Средний бюджет, выделенный на подарки, упал до 386 евро, что на 5,4% меньше, чем в 2021 году (408 евро).