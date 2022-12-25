Анкара, 25 декабря, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Запад и не пытался стать посредником между Москвой и Киевом и помочь урегулировать конфликт, заявил 25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Вместо этого западные страны занимались «провокациями», отметил он.

В такой ситуации посредником пыталась стать сама Турция, в частности, в рамках переговоров по «зерновому коридору», подчеркнул Эрдоган.

Он предположил, что эта инициатива должна развиваться, и анонсировал новые совместные с Россией шаги для её реализации.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад использует зерновую сделку в своих интересах, нарушая ряд пунктов пакетной договорённости, и что Россия оставляет за собой право выйти из сделки, если ситуация не изменится.