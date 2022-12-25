Москва, 25 декабря, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Сотрудников и посетителей московского Дома музыки вечером 25 декабря эвакуировали из-за сообщения о минировании, передают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Цитата из видео с канала: MOSCOW INTERNATIONAL PERFORMING ARTS CENTER Московский Дом музыки.

По некоторым данным, было эвакуировано около тысячи человек.

Ведётся проверка всех помещений, а также окрестной территории на наличие взрывчатых веществ.

Вечером 25 декабря концерты и представления проходят в нескольких залах Дома музыки.