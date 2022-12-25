Москва, 25 декабря, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Руководителю группы военных советников, экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину 26 декабря проведут операцию по извлечению осколка из шейных позвонков, рассказал он ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Извлечение осколка представляется врачам непростым, но и оставлять его тоже, по их мнению, нельзя, отметил Рогозин.

Как сообщалось ранее, несколько человек, включая Рогозина, получили тяжёлые ранения после обстрела ВСУ одной из гостиниц Донецка 21 декабря. Два человека погибли.

Большинство пострадавших были перевезены для лечения в Ростов-на-Дону. Рогозина, который получил контузию и осколочное ранение, доставили в Москву.