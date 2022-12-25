СМИ: в Германии с 2023 года тарифы на газ вырастут на 112%
СМИ: в 2023 году немцев ждёт резкое повышение тарифов на электроэнергию и газ
Берлин, 25 декабря, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Существенное увеличение тарифов на газ и электричество в 2023 году ожидает жителей Германии, вопреки принятым мерам по ограничению цен на энергоресурсы, говорится 25 декабря в газете Handelsblatt со ссылкой на исследование онлайн-площадки Verivox.
На примере домохозяйств с потреблением газа в размере 20 тыс. киловатт-часов в год с января 2023 года цены в годовом исчислении вырастут в среднем до 2756 евро, что на 112% больше показателя осени 2021 года.
Потребители электроэнергии в среднем будут вынуждены тратить на 44% больше, чем осенью прошлого года.
По данным издания, принятые властями меры по ограничению цен на электроэнергию позволят удержать цены только на 5%.
ИА REGNUM напоминает, среди граждан Германии страх перед ростом тарифов испытывают 80% опрошенных.
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