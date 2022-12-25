Минск, 25 декабря, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Белорусские военнослужащие прошли курс подготовки к работе с «Искандерами» и С-400, сообщили в министерстве обороны Белоруссии 25 декабря.

Vitalykuzmin.net Искандер

Занятия проходили в совместных учебно-боевых центрах вооружённых сил России и Белоруссии.

Комплексы уже находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач, отметили в Минобороны.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что передача Белоруссии «Искандеров» и С-400 повысит эффективность совместной противовоздушной обороны двух стран.