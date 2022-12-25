Штат Нью-Йорк, США, 25 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Жителей крупнейшего города в США — Нью-Йорка из-за растущей нагрузки просят экономить электричество, тепло и газ, такое заявление сделали в местной компании Con Edison.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

На сайте энергетической компании говорится, что потребителей призывают «экономить энергию из-за холодной погоды и возросшей нагрузки на трубопроводы, доставляющие природный газ в регионе городской агломерации Нью-Йорка».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в канун рождественских выходных температура воздуха в 15 штатах США опустилась ниже 0 °С. Так, в Денвере 23 декабря стал вторым самым холодным днём за всю историю наблюдений. 24 декабря в Баффало ввели запрет на передвижение на автомашинах.

Из-за прибрежных наводнений, которые произошли от Массачусетса до Нью-Йорка, местные жители ходили по колено в воде.

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