Тель-Авив, Израиль, 25 декабря, 2022, 20:36 — ИА Регнум. МИД Палестины 25 декабря призвал мировое сообщество ввести санкции против Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Так, по мнению министерства, нужно ответить на действия Израиля, которые в Палестине считают оккупацией своей территории на Западном берегу реки Иордан.

В ноябре 2022 года глава Палестинской Автономии Махмут Аббас заявил об угрозе мирным переговорам после фактической победы на израильских выборах партии Биньямина Нетаньяху.