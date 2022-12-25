Киевские власти сообщили о 1,5 млрд долларов энергетической помощи Запада
Киев, 25 декабря, 2022, 20:14 — ИА Регнум. На восстановление киевской энергетической системы «международные партнёры» направили почти 1,5 млрд долларов, заявил в соцсетях премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, помощь со стороны партнёров набирает обороты. Ежедневно для ремонта повреждённой инфраструктуры поступает дополнительное оборудование.
Всего доставлено более 200 грузов с энергооборудованием.
Напомним, 24 декабря в Киеве сообщили, что прекратила выработку энергии одна из электростанций. В стране продолжают действовать ограничения в системе передачи электроэнергии. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Киеве и Киевской области.
Как сообщало ИА REGNUM, Объединённые Арабские Эмираты намерены передать в качестве помощи Киеву 2,5 тыс. генераторов. Оборудование является частью ранее одобренного пакета поддержки на общую сумму 100 млн долларов. Генераторы отправятся через Польшу и поступят в Киев предположительно в январе 2023 года.