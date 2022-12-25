Киев, 25 декабря, 2022, 20:14 — ИА Регнум. На восстановление киевской энергетической системы «международные партнёры» направили почти 1,5 млрд долларов, заявил в соцсетях премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

По его словам, помощь со стороны партнёров набирает обороты. Ежедневно для ремонта повреждённой инфраструктуры поступает дополнительное оборудование.

Всего доставлено более 200 грузов с энергооборудованием.

Напомним, 24 декабря в Киеве сообщили, что прекратила выработку энергии одна из электростанций. В стране продолжают действовать ограничения в системе передачи электроэнергии. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Киеве и Киевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Объединённые Арабские Эмираты намерены передать в качестве помощи Киеву 2,5 тыс. генераторов. Оборудование является частью ранее одобренного пакета поддержки на общую сумму 100 млн долларов. Генераторы отправятся через Польшу и поступят в Киев предположительно в январе 2023 года.