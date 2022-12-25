Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» шайбы забросили нападающие Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Панюков. У «Сочи» отличились форварды Амир Гараев, Матвей Мичков и Артём Николаев.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». Решающий бросок исполнил Александр Радулов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции, на счету команды 49 очков. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 18 очками.

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