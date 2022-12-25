Москва, 25 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. «Культура отмены» в США привела в том числе к росту антисемитизма. Об этом 25 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Та лёгкость, с которой практикуется «культура отмены» в отношении целых народов (русские, китайцы, венесуэльцы, иранцы), создала питательную почву и для роста антисемитизма», — отметила Захарова.

По её словам, свою роль сыграли двойные стандарты, которые извратили всё, не оставив нетронутыми ни одной аксиомы или догмы.

Она напомнила, что американский рэпер Канье Уэст признаётся в симпатиях к Гитлеру, а антисемиты-радикалы нападают на синагоги по всей стране. Кроме того, на стенах в США появляются антисемитские граффити, а свастики находят даже в госучреждениях.

Также Захарова добавила, что причиной антисемитизма в США стали эксперименты либеральной демократии над человеком и западная диктатура.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент США Джо Байден создал межведомственную группу для разработки стратегии по борьбе с антисемитизмом и исламофобией.