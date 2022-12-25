Бангкок, 25 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В результате крушения корвета военно-морских сил Таиланда «Сукхотай» погибли по меньшей мере 18 моряков. Об этом говорится в опубликованной 25 декабря сводке ВМС королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таиланда

По данным военных, из 105 членов экипажа выжили 76 человек, 18 человек погибли. Ранее сообщалось о шести погибших.

«Устанавливаются личности 11 офицеров, — уточнили в ВМС. — Одиннадцать человек числятся пропавшими без вести».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 декабря вышла из строя электрическая система корабля. Корвет начал наполняться водой, накренился и затонул. ЧП случилось в 32 км от пристани в районе Бангсафан в провинции Прачуапкхирихан.

Как сообщало ИА REGNUM, на сухогрузе у берегов Турции произошёл взрыв. Один человек пропал без вести.

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