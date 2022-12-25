Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Бюст Герою Советского Союза Василия Маргелова пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростове-на-Дону. Об этом 25 декабря ТАСС сообщил представитель городской администрации.

Mil.ru Василий Маргелов

По информации журналистов, памятник бывшему командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза Василию Маргелову, который был установлен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, разрушен в результате ДТП.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают виновного в этой аварии, а специалисты оценивают повреждения бюста, чтобы решить вопрос о его восстановлении.

Герой Советского Союза Василий Маргелов командовал Воздушно-десантными войсками СССР (1954-1959, 1961–1979 годы). Его считают автором концепции расширенного применения Воздушно-десантных войск в стратегических операциях. Он был участником советско-финской войны, прошел всю Великую Отечественную войну, был удостоен звания Героя Советского Союза.