Гудермес, Чечня, 25 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложили российскому лидеру создать по всей стране центры подготовки подразделений спецназа наподобие чеченского.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

«Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части России. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях», — сказал Трутнев 25 декабря в ходе рабочей поездки в Чечню.

К созданию центров привлекут одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе — Даниила Мартынова, добавил он.

Кириенко при посещении базы Российского университета спецназа в Гудермесе отметил уникальность центра подготовки с высокопрофессиональной, хорошо организованной системой качественной подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в университет приезжают не только из районов Чечни, но и патриоты со всей России. Двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки здесь преподают одни из самых опытных инструкторов в мире.