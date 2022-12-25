Калининград, 25 декабря, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Новейший малый ракетный корабль «Буря», носитель «Калибров», в рамках госиспытаний успешно выполнил стрельбы по морской цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», сообщили 25 декабря в пресс-службе Балтийского флота.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь»

Днём ранее, 24 декабря, были успешно проведены стрельбы артиллерийским комплексом АК-176 по воздушной цели.

«Панцирь-М» разработан для поражения летательных аппаратов, высокоточного оружия, надводных и береговых целей.

В сентябре 2022 года сообщалось, что первый малый ракетный корабль данного проекта с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» поступит в Военно-морской флот до конца 2022 года.