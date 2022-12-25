Москва, 25 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Украинским властям стоит готовить план по включению Киева в состав России вместо того, чтобы пытаться вернуть Крым. Об этом 25 декабря заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации Михаил Шеремет

«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его словам, вся эта полная ахинея ничего общего не имеет с реальностью.

Депутат добавил, что киевским политикам следует уже начать готовить план по включению Киева в состав России. При этом Шеремет предложил помочь его составить.

Также он добавил, что киевскому режиму недолго осталось тиранить Украину и украинский народ.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет вернуть Крым в 2023 году.