Депутат Госдумы предложил Киеву готовить план по вхождению в состав России
Депутат Госдумы Шеремет предложил Киеву готовить план по вхождению в состав России
Москва, 25 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Украинским властям стоит готовить план по включению Киева в состав России вместо того, чтобы пытаться вернуть Крым. Об этом 25 декабря заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).
«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами», — цитирует Шеремета РИА Новости.
По его словам, вся эта полная ахинея ничего общего не имеет с реальностью.
Депутат добавил, что киевским политикам следует уже начать готовить план по включению Киева в состав России. При этом Шеремет предложил помочь его составить.
Также он добавил, что киевскому режиму недолго осталось тиранить Украину и украинский народ.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет вернуть Крым в 2023 году.