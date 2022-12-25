Донецк, 25 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. ВСУ днём 25 декабря в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку, сообщили власти ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Использовались снаряды «натовского» калибра (155 мм), было произведено семь выстрелов.

Ранее 25 декабря сообщалось, что в результате обстрелов получил повреждения химический завод «Стирол» в Горловке.

За минувшие сутки, 24 декабря, ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более 40 раз, сообщали власти ДНР.