ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Донецк, 25 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. ВСУ днём 25 декабря в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку, сообщили власти ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв от артиллерии
Использовались снаряды «натовского» калибра (155 мм), было произведено семь выстрелов.
Ранее 25 декабря сообщалось, что в результате обстрелов получил повреждения химический завод «Стирол» в Горловке.
За минувшие сутки, 24 декабря, ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более 40 раз, сообщали власти ДНР.