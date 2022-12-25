Лондон, 25 декабря, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Британский монарх Карл III в своём первом рождественском обращении к нации после восхождения на престол затронул тему экономического кризиса в стране и отдал дань уважения своей матери Елизавете II. Также в своей речи король упомянул вооружённые конфликты в мире и «повышение стоимости жизни для королевства».

Карл III, первое рождественское обращение. Цитата из видео с канала BBC News

По словам Карла III, в 2022 году инфляция в стране составила около 11%, что стало рекордным показателем почти за 40 лет. Основными причинами монарх назвал рост цен на электроэнергию и продовольствие, вызванный западными санкциями в отношении России.

Говоря о своей матери, Карл сказал, что не может в достаточной степени отблагодарить всех за любовь и сочувствие, проявленное по отношению ко всей его семье.

Ранее с рождественской речью выступил глава Католической церкви папа Франциск, который призвал к помощи страждущим и просветлению ума тех, кто может прекратить конфликт между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III взошёл на престол после смерти матери — Елизаветы II, правившей страной рекордные 70 лет и 7 месяцев. Королева умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года.

Официальная церемония коронации Карла III должна пройти 8 мая 2023 года.

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