Сыктывкар, 25 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Женский баскетбольный клуб УГМК (Екатеринбург) одержал победу над московским МБА в финале Кубка России. Встреча прошла в Сыктывкаре и завершилась со счётом 75:70.

Ксения Левченко. (сс) Sergeev Pavel.

Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая УГМК Ксения Левченко, на счету которой 20 очков. В составе МБА Карина Низамова набрала 12 очков.

Баскетболистки УГМК выиграли Кубок России в 10-й раз. Кроме того, на их счету 15 побед в чемпионате России.