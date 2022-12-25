В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США
Арестович допустил прекращение поддержки Украины со стороны США после 2023 года
Киев, 25 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил прекращение поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. Об этом политик сказал в эфире журналиста Марка Фейгина «Фейгин Live» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
По его мнению, Вашингтон не откажется поддерживать Киев, так как это не выгодно самим Штатам, поскольку «тот, кто откажется от поддержки Украины, заведомо проигрывает президентские выборы».
«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — признался Арестович.
Советник главы офиса Зеленского добавил, что, если поддержка со стороны Вашингтона прекратится, Киев продолжит сражаться самостоятельно.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Киев сразу прекратит воевать, как только США перестанут поддерживать Украину деньгами и оружием.
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