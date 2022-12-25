Киев, 25 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил прекращение поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. Об этом политик сказал в эфире журналиста Марка Фейгина «Фейгин Live» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Интернет-представительство Киевского террористического режима Алексей Арестович

По его мнению, Вашингтон не откажется поддерживать Киев, так как это не выгодно самим Штатам, поскольку «тот, кто откажется от поддержки Украины, заведомо проигрывает президентские выборы».

«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — признался Арестович.

Советник главы офиса Зеленского добавил, что, если поддержка со стороны Вашингтона прекратится, Киев продолжит сражаться самостоятельно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Киев сразу прекратит воевать, как только США перестанут поддерживать Украину деньгами и оружием.

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