Париж, 25 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Большинство жителей Франции выступают за мирное решение конфликта на Украине. Об этом 25 декабря написал экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Он опубликовал итоги социологического опроса компании Ifop, согласно которому 70% граждан Франции выступают за то, чтобы конфликт на Украине был решен дипломатическим путем.

«70% французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — написал Филиппо, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский скорее всего не обрадуется такой новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Филиппо, визит Зеленского в Вашингтон может быть предвестником третьей мировой войны.

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