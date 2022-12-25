Степанакерт, 25 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что отказался подчиняться требованиям Азербайджана покинуть республику. Об этом 25 декабря сообщают «Новости-Армения».

(сс) Natalie Ko Рубен Варданян

«У нас три пути: интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться. Я здесь, борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Азербайджана», — сказал Варданян.

Он добавил, что все в Нагорном Карабахе должны сделать всё, чтобы следующее поколение увидело победу. По его словам, было совершено много ошибок и упущений, но этот урок был выучен.

Варданян также заявил, что впереди тяжёлый путь. Он пообещал отдать свои связи, имущество и имя ради независимого Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.

23 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах.