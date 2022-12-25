Белград, 25 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Власти Косово запретили въезд в край патриарху Сербскому Порфирию, сообщили в Сербской православной церкви 25 декабря.

Информационная служба Сербской Православной Церкви Патриарх Сербский Порфирий

Патриарх изумлен этим решением, считает его дискриминацией и ожидает, что оно будет пересмотрено, отметили в патриархии.

Очередное обострение ситуации в Косово произошло в начале декабря 2022 года. Захват зданий муниципалитетов косовскими спецслужбами и аресты сербских активистов привели к сооружению баррикад и массовым протестам. Президент Сербии Александр Вучич попросил НАТО помочь сербам в борьбе с дискриминацией и нарушениями прав.