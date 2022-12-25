Минобороны РФ рассказало о подвиге миномётчика Гаджимурата Маккашарипова
Москва, 25 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге миномётчика Гаджимурата Маккашарипова в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
В ходе боя Маккашарипов организовал эвакуацию раненных товарищей, впоследствии он был награжден орденом Мужества.
«Пехоту надо было нашу прикрывать. Если мы там не работали бы, они бы нашу пехоту уже накрыли», — сообщил сам военнослужащий на видео.
Маккашарипов рассказал, что в составе расчета поддерживал наступление пехоты. По его словам, когда российские войска засек беспилотник и враг начал атаковать из ствольной артиллерии, миномётчики открывали ответный огонь в малейшие перерывы между стрельбой противника.