Москва, 25 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге миномётчика Гаджимурата Маккашарипова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В ходе боя Маккашарипов организовал эвакуацию раненных товарищей, впоследствии он был награжден орденом Мужества.

«Пехоту надо было нашу прикрывать. Если мы там не работали бы, они бы нашу пехоту уже накрыли», — сообщил сам военнослужащий на видео.

Маккашарипов рассказал, что в составе расчета поддерживал наступление пехоты. По его словам, когда российские войска засек беспилотник и враг начал атаковать из ствольной артиллерии, миномётчики открывали ответный огонь в малейшие перерывы между стрельбой противника.