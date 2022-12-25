Санкт-Петербург, 25 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В столице Белоруссии готовятся провести в апреле 2023 года Дни Санкт‑Петербурга. Соответствующая договорённость достигнута в ходе встречи 25 декабря президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Александра Беглова.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Минск. Белоруссия

«В апреле 2023 года запланированы к проведению Дни Санкт‑Петербурга в Минске и 13-е заседание Совета делового сотрудничества Санкт‑Петербурга и Республики Беларусь», — уточняет пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга.

Напомним, правительства Белоруссии и Санкт-Петербурга сотрудничают в рамках двустороннего соглашения, а также дорожной карты по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству на 2022–2026 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря белорусский лидер вылетел в Санкт-Петербург из подмосковного аэродрома Чкаловский, расположенного рядом со Звёздным городком, куда прибыл накануне. Лукашенко намерен 26 и 27 декабря принять участие в неформальной встрече глав СНГ, которая пройдёт в Санкт-Петербурге.