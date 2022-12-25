Кабул, 25 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Жители Кабула услышали взрыв. Об этом 25 декабря сообщает агентство Aamaj News.

James McCauley Взрыв

По информации журналистов, взрыв произошел в шестом округе безопасности Кабула, в районе Дар-уль-Аман. Сведений о возможных жертвах пока нет, подробности произошедшего выясняются.

В движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующем территорию страны, пока не комментировали случившееся.

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