Москва, 25 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Россия достигнет всех целей военной спецоперации, заявил 25 декабря первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Гарантия победы — в том, что люди разных национальностей и вероисповеданий защищают свою общую Родину, сказал Кириенко.

Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что цели СВО будут достигнуты.

Россия стремится завершить войну, начатую Киевом в 2014 году, и сделает это, сказал президент журналистам 22 декабря.