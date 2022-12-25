Калуга, 25 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Калужской области около 1000 детей участников специальной военной операции побывали на новогодних благотворительных ёлках, сообщил 25 декабря губернатор Владислав Шапша.

Фердинанд Теодор Хильдебрандт. Дети в ожидании елки

Только в драматическом театре представление посмотрели около 700 ребят. Новогодние ёлки проходят также на малой сцене областной филармонии, в районных и городских домах культуры.

«По отзывам детей, красивое представление с яркими декорациями, звуком, костюмами. Сказка «Королевство кривых зеркал», — написал глава Калужской области в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее калужский губернатор поручил окружить заботой семьи мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области приняты меры безопасности на новогодние праздники.

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