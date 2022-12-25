Вашингтон, 25 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден продолжает говорить о постоянной помощи Киеву, так как не может отклониться от заданного курса, согласно которому Украина якобы победит в конфликте с Россией. Об этом заявил полковник Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

По словам полковника, эти ложные слова Байдена адресованы потребителям западных стран, которым постоянно внушали мысли о победе Украины. Он уверен, что такую риторику нельзя остановить, от нее пока нельзя отказаться.

Макгрегор напомнил, что Зеленский просит у США миллиарды долларов на войну с Россией.

«Еще 45 млрд вдобавок к военному бюджету, который составил примерно 858 миллиардов. Как добиться такой цифры, если не настаивать, что клиентское государство, которое воюет вместо тебя в этом опосредованном конфликте, не просто побеждает в моменте, а способно победить и победит в итоге?» — задается вопросом Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму один млрд долларов.

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