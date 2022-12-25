Эль-Кувейт, 25 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Кувейт отгрузил в Европу первую партию дизельного топлива, произведённого по специальным стандартам, сообщает Кувейтская национальная нефтяная корпорация.

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Отмечается, что дизтопливо объёмом 66 тысяч тонн произведено по стандартам европейских рынков.

Выпуск данного дизтоплива стал результатом исследований на нефтеперерабатывающем заводе в порту Абдаллы. Специалисты смогли улучшить его характеристики, это позволило выйти компании на мировые рынки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кувейта планируют построить новый морской причал для погрузки топлива с нефтеперерабатывающего завода «Аль-Ахмади» на танкеры.

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