Луганск, 25 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Один из мобильных операторов России начал работать в Луганской Народной Республике, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 25 декабря в своём телеграм-канале.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

Он рассказал, что получил сообщение СМС о доступности связи «даже там, где нет сети» оператора. Звонки и отправка сообщений уже доступны, мобильного интернета нет.

«Попробовал позвонить и отправить СМС — работает», — написал Марочко, не раскрывая название оператора.

В комментариях читатели телеграм-канала посетовали на высокую стоимость исходящей связи.