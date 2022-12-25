Москва, 25 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Погода в Москве в последнюю неделю декабря будет крайне неустойчивой: от морозов до оттепели со слякотью. Об этом сообщают 25 декабря «Метеовести».

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

С началом недели холода усилятся до −7…−12 градусов ночью и до −4…−9 градусов днём. Небо будет пасмурным, осадки маловероятны.

Во вторник, 27 декабря, пойдёт снег. Вечером снегопад усилится, появится метель, видимость сократится до 3–4 км, а максимальная температура повысится до 0…−5°.

Самым ненастным днём недели будет среда, 28 декабря. Из-за снегопада снежный покров подрастёт с нынешних 22 до 25 см, термометры покажут около нуля.

С четверга, 29 декабря, ожидается потепление. Среднесуточная температура на 4–6 градусов превысит многолетние показатели. Выпадут небольшие осадки в смешанной фазе, ожидаются густые дымки и адвективные туманы, видимость ухудшится, наступит слабая оттепель и слякоть.