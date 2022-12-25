Краматорск, ДНР, 25 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Пункты дислокации киевских боевиков поражены в Краматорске и Славянске. Об этом 25 декабря сообщает Telegram-канал Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что в промзоне Краматорска прогремели как минимум три мощных взрыва, именно там располагались киевские боевики. Ещё один взрыв раздался в Славянске.

Позже появилось видео, в котором глава администрации подконтрольной Киеву территории ДНР подтвердил прилёты. На кадрах видны сильные разрушения цеха и оборудования.

На сегодняшний день эти территории ДНР временно находятся под оккупацией киевского режима.