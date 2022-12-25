Москва, 25 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Госдуме предложение спикера палаты парламента Вячеслава Володина о повышении налогообложения уехавших из России граждан увидели риски потерь особенно для чувствительных для отечественного суверенитета отраслях, риски роста теневого рынка занятости и даже гендерную дискридитацию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

Повышение налогов для уехавших из России может дестабилизировать рынок труда, в целом, к вопросу следует подходить максимально взвешенно, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Глава профильного комитета Госдумы напомнил, что люди «удаленно работали и до мобилизации, и во время мобилизации, и после мобилизации».

«И надо понимать, что пандемия коронавируса подтолкнула к тому, что в Трудовом кодексе были зафиксированы такие формы занятости, как удаленная или смешанная занятость. Все это преподносилось как некое достижение трудового законодательства — новые гибкие формы удобны работникам и работодателям, позволяли работникам выполнять работу, находясь, где угодно, в любой точке Земного шара», — напомнил Нилов.

Предложение повысить налоги для покинувших Россию — по той или иной причине — спорное и неоднозначное.

«К этому вопросу надо очень внимательно подойти, с пониманием того, в отношении какой категории предлагается некое налоговое ужесточение, надо понимать, что налоги будут платить не работники, а работодатели за уехавших. Надо понимать, что у нас есть дефицитные профессии, например, айтишники, они и сейчас диктуют правила игры не только на российским, но и на мировом рынке. Они говорят, какая у них должна быть зарплата, они предпочитают — а это вообще тенденция у молодежи — работать в собственном формате, режиме. Следует понимать, что дефицит айтишников существует не только в России, но и в других странах, они быстро смогут найти себе другую работу. А какими ресурсами мы будем закрывать потребности страны — вопрос», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, глава комитета обратил внимание на то, что среди уехавших из России есть и те, кто сами управляют бизнесом, не являются наемными работниками, то есть сами владеют, сами управляют бизнесом, сами руководят или являются индивидуальными предпринимателями (ИП).

В целом, убежден Нилов, вопрос следует обсудить на трехсторонней комиссии.

«Полагаю, что этот вопрос правильно было бы обсудить на площадке трехсторонней комиссии — с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Цель одна: борясь за национальные интересы, не принять решения, которые дестабилизируют рынок труда и ударят по экономике», — заявил парламентарий.

Среди вопросов, которые правильно было бы обсудить, будут ли облагаться повышенным налогом доходы уехавших как мужчин, так и женщин.

«Есть женщина, она живет и работает за границей. Она не пряталась от мобилизации. Приносит пользу российской компании удаленно. Что делать? В том-то и дело, что повышение налогов по гендерному принципу — тоже нарушение законодательства, получается, у нас гендерное неравенство. Все это надо обсудить на площадке трехсторонней комиссии. В том числе в целом надо понимать в отношении кого это должно действовать, каких категорий граждан или категорий работодателей. Одновременно нужно определить, что является заграницей. Белоруссия — заграница?» — рассуждает глава комитета.

Он также обратил внимание на риски роста теневой занятости.

«Работодатель знает, что айтишник работает за границей. Он скажет: «Давай так, оформи свою маму!». Мы не должны дестабилизировать рынок труда и способствовать росту теневой занятости. Либо следует допустить, чтобы наши кадры трудоустроились в других странах и работали на экономику других стран, в том числе недружественных», — резюмировал Нилов.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП) выступил категорически против повышения налогообложения уехавшим из России, так как, по его мнению, отворачиваться от российских граждан государству просто невыгодно.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

«Если мы ценим наших людей, их надо не запугивать, а заинтересовывать, создавать условия, чтобы они работали в России. И даже если они уехали и работают на российские компании, это все равно лучше, чем если они уедут и будут работать на иностранные компании», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Гартунг.

По-разному можно относиться к покинувшим Россию, тем более, что люди могут уехать по своим обстоятельствам, причин может быть тысячи, но при этом они остаются российскими гражданами, работают на российские компании, вносят вклад в российский ВВП, в него платят налоги, продолжил он.

«Подоходный налог — не единственный и далеко не самый большой. Налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налоги на имущество, — да много разных налогов, которые платятся», — перечислил парламентарий.

Попытками поднять налоги и отнять преференции и льготы Россия больше потеряет, убежден Гартунг.

«Сейчас российская экономика крайне нуждается в высококвалифицированных специалистах, причем, самое интересное, что представители таких профессий, как конструкторы, инженеры, не только айтишники, могут работать за границей. Мало того, я могу сказать, что обладатели этих «высокотехнологичных» специальностей больше пользы нам принесут, работая за границей. Потому что доступ к информационным технологиям, специфическим программам сегодня за рубежом гораздо легче, чем в России. Многие программы, например, не только не обновляются, но даже и не поставляются. А в соседних странах — пожалуйста, работай и приноси пользу стране», — отметил глава комитета Госдумы.

Такие специалисты, ознакомившись с образцами полезных иностранных программ, могут создать российские аналоги, то есть стать некими «проводниками» передовых технологий, допустил депутат.

«В IT-технологиях конструкторы, которые проводят, например, прочностные работы, просчитывают алгоритмы, работают с моделями, им нужны самые передовые программы, которые сегодня есть в мире. Кстати доступ к таким программам был ограничен еще в 2021 году, когда еще не было никакой специальной военной операции. И ограничение доступа к передовым технологиям сдерживало наше развитие. Мы в итоге все равно проводили исследования, создавали новые материалы, например, но на это уходило больше времени, потому что не было таких точных расчетов, следовало проводить больше экспериментов. То есть то, что можно было бы выявить моделированием и серьезными программами, этот же результат получили через большое количество экспериментов, испытаний, но на это уходило вместо двух-трех месяцев два-три года», — рассуждает Гартунг.

«Отворачиваться от наших российских граждан, которые работают за рубежом на российские компании, просто крайне невыгодно, особенно для чувствительных для российского суверенитета отраслях. Я думаю, что слова Володина — это эмоции. Как человек он имеет право на эмоции. Но надеюсь, когда мы будем обсуждать законодательную инициативу, мы эмоции отодвинем на второй план и будем руководствоваться здравым смыслом и интересами России», — заключил глава комитета Госдумы.

На введении повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию на фоне специальной военной операции настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев считает, что идея повысить налоги для уехавших не вернет их обратно и не поможет воспитать патриотизм.