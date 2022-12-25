Москва, 25 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о поджоге квартиры в Ленинградской области. Об этом 25 декабря сообщили в телеграм-канале ведомства.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

Накануне вечером пьяный мужчина устроил пожар в квартире одного из населенных пунктов Приозерского района. Мужчина из-за неприязни к соседям выстрелил из ракетницы в дверь, которая впоследствии загорелась. В это время внутри квартиры находились двое подростков. От испуга дети выпрыгнули в окно.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Доклад о случившемся поручено представить руководителю СУ СК России по региону Сергею Сазину.

Как сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре в станице Тбилисской Краснодарского края.

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