Москва, 25 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Руководителю группы военных советников, экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину дважды в день докладывают о состоянии людей, пострадавших вместе с ним при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом сам Рогозин сообщил 25 декабря в телеграм-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дмитрий Рогозин

Он отметил, что 21 декабря при обстреле пострадали его бойцы и боевые товарищи, а также сотрудники отеля. Все, кого можно было транспортировать, перевезены в Ростовскую область, остальные пока остались в Донецке.

«О каждом пострадавшем мне докладывают дважды в сутки. Какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает», — написал Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса подчеркнул, что уровень квалификации донецких врачей высочайший. Каждый день они работают в условиях обстрелов.

Сам Рогозин ожидает операции по извлечению осколка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Дмитрия Рогозина доставили в один из госпиталей Московского региона из Ростова-на-Дону. В Донецке он получил контузию и осколочное ранение, металлический осколок застрял рядом с позвоночником.

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