Красногорск, 25 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что больше не выйдет на старт на соревнованиях «Красногорская лыжня». Об этом 25 декабря он рассказал журналистам.

Frankie Fouganthin Сергей Устюгов

«Думаю, я не выйду на старт здесь. Такое настроение, что бежать не хочу», — сказал Устюгов.

Он добавил, что останется в Красногорске до конца соревнований, а потом поедет домой.

Ранее во время спринтерской гонки произошёл инцидент между Устюговым и Александром Большуновым.

Устюгов, занявший пятое место, отказался участвовать в церемонии награждения, т. к. остался недоволен решением судей не наказывать Большунова, который пришёл к финишу вторым. По мнению Устюгова, Большунов вёл себя некорректно на трассе и подрезал его.