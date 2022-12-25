Киев, 25 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Российские военнослужащие намерены начать освобождать территории на краснолиманском направлении. Об этом 25 декабря заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, Вооруженные силы России намерены осуществить еще одно наступление в дополнение к боевым действиям по освобождению территорий на артёмовском и авдеевском направлениях.

Череватый уточнил, что российские военнослужащие планируют освободить территории на краснолиманском направлении. Он добавил, что киевские боевики находятся под постоянным шквалом огня.

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