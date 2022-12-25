Кременчуг, Украина, 25 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Власти Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев в улицу Романа Шухевича, передают местные СМИ 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Шухевич

Шухевич — один из лидеров УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Харьковский областной совет принял решение убрать имя Пушкина из названия Харьковского драматического театра.

В свою очередь, городской совет Киева переименовал улицу Достоевского в улицу Энди Уорхола.