Власти Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев в честь нациста
Власти Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев в честь пособника нацистов
Кременчуг, Украина, 25 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Власти Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев в улицу Романа Шухевича, передают местные СМИ 25 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Роман Шухевич
Шухевич — один из лидеров УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Харьковский областной совет принял решение убрать имя Пушкина из названия Харьковского драматического театра.
В свою очередь, городской совет Киева переименовал улицу Достоевского в улицу Энди Уорхола.