Москва, 25 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Москвичей на предстоящей неделе ожидает потепление, во вторник, 27 декабря, прогнозируется метель с ветром до 12 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

По его словам, «во второй половине дня во вторник на погоду начнёт оказывать влияние периферия циклона. Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 м/с. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, а днём осадки будут уже не только в виде снега, но и мокрого снега, так как произойдёт повышение температуры».

С 28 по 31 декабря температура воздуха днём составит от минус 2 до +2 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег и до минус 4 градусов.

19 декабря в Москве из-за обильного снегопада высота сугробов достигла отметки в 34 см, что стало самым высоким показателем этой зимы.