Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 25 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Первый авиарейс принял новый терминал аэропорта Нового Уренгоя. Об этом 25 декабря сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

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Он рассказал, что новый терминал начали строить 22 декабря 2020 года, а 25 декабря 2022 года здесь был принят первый рейс. Данный объект был возведён на условиях концессии — без вложений из средств бюджета.

Артюхов добавил, что сейчас аэропорт осуществляет работу в тестовом режиме, поскольку специалисты должны убедиться, что все системы работают исправно. Торжественно открыть аэропорт планируют в феврале.

«Теперь он просторный и удобный», — отметил губернатор, уточнив, что здесь оборудованы залы ожидания с кафе и магазинами, игровая зона для детей, имеется посадка по телетрапу.