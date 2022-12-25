Нью-Дели, 25 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Огромную фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров представил индийский художник и скульптор Сударсан Паттнаик около города Гопалпур в штате Одиша. Об этом 25 декабря он сообщил на своей странице в Twitter.

Frank Arthur Nankivell Санта-Клаус

Высота фигуры составила 8,2 м, ширина — 18,2 м. Для её создания было использовано 1,5 тонн помидоров. По словам художника, он сделал скульптуру с помощью 15 своих учеников.

45-летний скульптор рассказал, что ранее создавал большие скульптуры Санта-Клауса, используя различные материалы.