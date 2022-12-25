Кейптаун, 25 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве бензовоза в городе Боксбург в ЮАР выросло до 15 человек. Об этом сообщает 25 декабря SABC News.

Джо Паахла. South African Government

Ранее сообщалось о десяти погибших. Ещё около 30 человек пострадали.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла уточнил, что трое погибших были сотрудниками больницы имени Оливера Тамбо, задетой мощным взрывом.

Грузовик, перевозивший топливо, принадлежит логистической компании Infinite Group.