Париж, 25 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Туристический рынок ЕС в 2021 году восстановился лишь частично, сообщили в Евростате 25 декабря, передают европейские СМИ.

staand Туристы

Общее число поездок продолжительностью не менее суток составило, по уточнённым данным, 879 миллионов.

Это на 23% больше, чем годом ранее, однако показатели «докоронавирусного» 2019 года ещё не достигнуты.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты полагают, что, если вслед за российскими туристами отельеры ЕС потеряют и американских, это приведёт к серьёзному кризису отрасли.