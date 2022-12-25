Томск, 25 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Томске в 2023 году для шести вузов начнут возводить кампус на 10 тысяч мест, заявил 25 декабря губернатор области Владимир Мазур.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

«Там сроки строительства сжатые. Будем требовать от концессионера, подрядчика, он сам это понимает, очень высоких темпов», — сказал он в ходе прямой линии.

Напомним, программа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня стартовала в России с 2021 года, в 2022 году из 27 заявок было отобрано восемь — это Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа.

Всего в 2023 году для проживания студентов и педагогов в России создадут более 37 тысяч мест.

Читайте также: В России построят девять кампусов за 230 млрд рублей