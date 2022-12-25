Тегеран, 25 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Иранские беспилотники являются самыми точными в мире и занимают первое место по качеству выполнения боевых задач. Об этом 25 декабря заявил начальник генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Иране, находятся на самом высоком уровне в мире с точки зрения их точности, выполнения боевых задач и срока службы.

Генерал-майор добавил, что Вооруженные силы Ирана смогли развить мощность беспилотников, применяя ресурсы лишь своей страны и привлекая только собственный опыт.

По его словам, заявления западных стран о том, что якобы иранские беспилотники используются на Украине, «являются частью психологической войны».

Багери отметил, что несмотря на то, что большая часть таких заявлений является ложью, они подтверждают высокое положение Ирана в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, секретариат ООН решил изучать и дальше сведения о том, что якобы Иран поставлял в Россию беспилотники для использования в СВО.

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