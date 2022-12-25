Тегеран, 25 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Украина отправится в доиндустриальную эпоху в ответ на любые угрозы национальной безопасности Ирана, считает иранский журналист Реза Аббаси.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху», — написал он в Twitter.

Журналист добавил, что «это не угроза, а предупреждение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в иранском вопросе необходимо уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства.

Отметим, представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на обвинения Зеленского в поставках беспилотников Вооруженным силам России заявил, что «стратегическое терпение» Тегерана не бесконечно.

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