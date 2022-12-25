Москва, 25 декабря, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утверждён генеральный директор организации Александр Коган. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ФФККР.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Александр Коган

«Исполком федерации поручил исполнение полномочий президента генеральному директору Александру Когану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято единогласно на заседании исполнительного комитета ФФККР, которое прошло в Красноярске 25 декабря. 67-летний Коган работает в ФФККР с 2010 года, а с 2014-го занимает пост гендиректора федерации.

Напомним, 17 ноября умер Александр Горшков, который был президентом ФФККР с 2010 года.